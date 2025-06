Feriado está chegando, evite deixar o carro parado por um longo período

Brasil - O feriado de Corpus Christi está chegando e vai cair numa quinta-feira, possibilitando que muitas pessoas emendem o dia seguinte e tenham um feriado prolongado para aproveitar. Quem não vai usar o carro nestes dias ou tem o hábito de deixá-lo parado por muitos dias deve tomar alguns cuidados para evitar problemas no veículo.

Por isso, Danilo Ribeiro, coordenador do CTTi – Centro de Tecnologia Treinamento e Inovação da DPaschoal, traz dicas para manter o automóvel em ordem e em bom funcionamento.

“Bateria, pneu e freio são alguns dos itens que exigem atenção especial quando o veículo fica sem utilização por um longo período. Por isso, alguns cuidados simples são necessários para preservar a manutenção do carro”, explica Danilo.

Confira abaixo algumas dicas e pontos de atenção:

Bateria – Ao não utilizar o veículo por muitos dias, a bateria pode descarregar, especialmente em carros mais modernos equipados com muitos recursos eletrônicos. Por isso, uma dica é ligar o motor a cada 5 dias e dar uma volta curta para manter a bateria ativa ou manter apenas o motor em funcionamento por cerca de 15 minutos. Outra alternativa válida é desconectar a bateria no período em que não for utilizá-lo, evitando que a mesma perca carga.

Mecânica – Evite deixar a chave no contato do veículo mesmo se estiver totalmente desligado, pois mantém o sistema em stand by, consumindo mais energia da bateria e, se for chave presença, deixá-la no mínimo 15 metros de distância.

Higienização – Assepsia nunca é demais. É recomendável limpar periodicamente o interior do automóvel com aspirador de pó e um pano úmido com água e detergente neutro, e depois secar com uma flanela de microfibra. Deixar o carro limpo, sem sujeira, restos de comida e lixo evita que com o passar dos dias fechado, crie-se mau cheiro ou mesmo apareçam bichos e insetos dentro do automóvel.