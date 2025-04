Volvo apresenta a melhor XC90 de todos os tempos

A maior novidade, talvez, esteja no interior da XC90. Uma cabine renovada melhora a praticidade e traz a mais recente experiência de bordo, a mesma que já é oferecida nos novos elétricos EX90 e EX30. Uma tela central maior com maior resolução melhora a experiência do usuário e abre um mundo de novos recursos, aplicativos e, claro, atualizações regulares de software remotamente (over-the-air).

Isso significa que muitos motoristas poderão fazer suas viagens diárias com zero emissões de poluentes. Na verdade, informações atuais da Volvo mostram que cerca de metade (48%) da distância percorrida pelos mais recentes carros híbridos plug-in da marca é feita usando energia puramente elétrica.

Com início da produção estimada ainda para o final de 2024, em Torslanda (Suécia), o modelo de sete lugares é um dos carros mais seguros nas estradas. Além do mais, é referência de conforto no segmento premium e, na versão híbrida plug-in, pode até mesmo rodar como um carro totalmente elétrico, oferecendo 47 km de autonomia totalmente elétrica com uma única carga, segundo dados oficiais do Inmetro.

A XC90 é um ícone da Volvo Cars, e graças a uma ampla gama de atualizações de tecnologia e design ao redor de todo o veículo, o premiado e mais vendido SUV híbrido topo de linha está, agora, melhor do que nunca. Mantendo o requinte, conforto e segurança com capacidade para até sete passageiros.

“Quer você busque conforto, espaço, luxo, versatilidade ou eficiência híbrida, a XC90 entrega em todos os aspectos. Juntos, a XC90 e seu irmão totalmente elétrico EX90 oferecem aos clientes as opções que melhor se adequam a eles e nos equipam com um portfólio equilibrado à medida que continuamos nossa transição para a eletrificação total”, complementa o executivo.

Para Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, a nova XC90 é mais uma opção para o cliente que deseja migrar para um veículo eletrificado.

“A Volvo acredita no futuro elétrico e a nova XC90 é mais uma prova disso. Temos a confiança de que precisamos atender aos nossos clientes da melhor forma possível e, com isso em mente, vamos oferecer produtos híbridos, como a XC90, e o EX90, totalmente elétrico, para aqueles que já estiverem confortáveis em abraçar o universo dos veículos sem motor a combustão. Como diz o velho ditado: ‘o cliente tem sempre razão’ e estamos prontos para entregar o que cada um desejar”, reflete Godoy.

A nova XC90 tem chegada prevista ao mercado brasileiro no primeiro trimestre do ano que vem, com valor competitivo para a categoria de SUVs grandes, com sete lugares.

Portfólio

Junto com a nova linha de carros totalmente elétricos da Volvo, a XC90 T8 híbrida plug-in continua sendo muito lembrada pelos clientes, além de se tratar de um carro importante para a marca em termos de vendas. Junto com os modelos totalmente elétricos, carros híbridos plug-in como a XC90 e seus irmãos formam um portfólio de produtos global empolgante e equilibrado para a Volvo Cars, proporcionando uma ponte sólida para um futuro totalmente eletrificado.

Esse equilíbrio entre totalmente elétricos e híbridos plug-in compõe o mix ideal para o portfólio no mercado atual, visto que o segmento de modelos premium totalmente elétricos segue em franca ascensão.

Segurança

Como todos os modelos da Volvo, a XC90 é um dos carros mais seguros à disposição no mercado. Equipado com uma estrutura de segurança avançada, junto com um abrangente conjunto de recursos de segurança ativa para auxiliar o motorista, seus familiares, e até mesmo terceiros na estrada, em segurança. Usando radar e uma câmera frontal, a XC90 pode detectar se você desviou para a pista oposta e guiá-lo de volta para a sua faixa com segurança, evitando o risco de colisão, ajudando a evitar que o cliente saia acidentalmente da estrada. Como se não bastasse, pode usar freios e direção para ajudar a evitar colisões com outros veículos, pedestres, ciclistas e grandes animais, como o alce, típico nas vias suecas, país de origem da Volvo.