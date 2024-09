Velocidade na Terra tem 83 inscritos em Ponta Grossa

Com 83 inscritos, o Autódromo André de Geus, em Ponta Grossa, sediou domingo (1), a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra e a 4ª do Campeonato Paranaense de Kart Cross. A promoção e organização foram do Automóvel Clube Vila Velha, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Os vencedores em Ponta Grossa foram Emanuel Pauzer na categoria Old Fusca Velocidade Carburado; Júlio Bueno, na Old Fusca Velocidade Injetado; Sandro Stenzowski, na Turismo Carburado; Matheus Machado, na Turismo Injetado; Jean Carlos Gans, na Marcas; Marciano de Paula, na Turismo 1.600 Dianteira; e Júlio Bueno, na Turismo 1.600 Traseira.

Já no Paranaense de Kartcross, a categoria Original CBA teve como vencedor Douglas Rodrigues, enquanto que Rodrigo Meirelles ganhou a categoria Força Livre.

A próxima etapa da Velocidade na Terra do Paraná será em Telêmaco Borba, nos dias 28 e 29 deste mês.

Resultado da 3ª etapa do Paranaense de Velocidade na Terra

Categoria Old Fusca Velocidade Carburado

Pos. Piloto Pontos

1º) Emanuel Pauzer 32

2º) Paulo Schatzmann 30

3º) Rudi Mahle 21

4º) Juliano Tozetto 20

5º) Gustavo Ozório 14

6º) Rafael Hilgemberg 13

7º) Ailson Penteado Júnior 12

8º) Matheus Olinisky 6

9º) Marlon Holetz 5

10º) Alexandre Marzolla 4

11º) Marcos Garcia 3

12º) Giovani Guarneri 2

13º) Daniel Rubik 2

14º) Marcelo Melo/Marcos 1

Categoria Old Fusca Velocidade Injetado

1º) Júlio Bueno 42

2º) Victor Mahle 28

3º) Rogerson Pereyma 27

4º) Emerson Vilas Boas 20

5º) Artur de Pontes 8

6º) Anderson de Oliveira 6

7º) Maurício Cazini 4

Categoria Turismo Carburado

1º) Sandro Stenzowski 43

2º) Jonathan Sauner 30

3º) Alberto Bandeira Neto 20

4º) Marcos Melo 20

5º) Márcio Machado 12

6º) Joelson F. dos Santos 0

Categoria Turismo Injetado

1º) Matheus Machado 43

2º) Luciano Ribeiro 30

3º) Marciano de Paula 22

4º) Eduardo C. da Silva 18

5º) Danielo Bojanowski 18

6º) Josinei P. da Costa 15

7º) Ronaldo Gomes 0

8º) Marlon Watanabe 0

Categoria Marcas

1º) Jean Carlos Gans 43

Categoria 1.600 Dianteira

1º) Marciano de Paula 36

2º) Luciano Ribeiro 22

3º) Jonathan Sauner 15

4º) Márcio Machado 12

5º) Ariomar Júnior 0

6º) Jean Carlos Gans 0

7º) Joelson F. dos Santos 0

Categoria 1.600 Traseira

1º) Júlio Bueno 40

2º) Gabriel Bechtold 32

3º) Victor Mahle 24

4º) Anderson de Oliveira 16

5º) Luizinho 11

6º) Alison Penteado Júnior 10

7º) Maurício Cazini 10

8º) Emerson Vilas Boas 6

9º) Maurício Cavali 5

10º) Rudi Mahle 3

11º) Daniel Rubik 3

12º) Marlon Holetz 3

13º) Alcidio Andretta 3

14º) Rogerson Pereyma 0

15º) Amauri de Jesus 0

16º) Rafael Hilgemberg 0

17º) G. Cunha/Alefer Rafael 0

18º) Artur Pontes 0

19º) R. Caillot/F. Claudino 0

20º) Marcelo Melo/Marcos 0

21º) Giovani Guarneri 0

Resultado da 4ª etapa do Paranaense de Kartcross

Categoria Original CBA

1º) Douglas Rodrigues 30

2º) Carlos H. dos Santos 29

3º) Maiko Gregório 28

4º) Marcel Moreira 25

5º) Luiz Camargo 22

6º) Paulo R. de Souza 19

7º) Taimon Flak 15

8º) Pedro H. Diniz 15

9º) Marcello Mello 15

10º) Felipe Anunciação 10

11º) L. Kowalski/S. Tokarski 8

12º) Kleiton Bertasso 2

13º) Silvio Gregório 1

14º) Kelvyn Kauan 0

Categoria Força Livre

1º) Rodrigo Meirelles 33

2º) Iwan Júnior 30

3º) Leonardo Maia 27

4º) Denilson Rocha 14

5º) Maykon Garbos 0