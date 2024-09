Turismo Nacional entra em fase decisiva

O Turismo Nacional começa a entrar na reta final de uma imprevisível e empolgante temporada 2024. Em clima de decisão, regressa ao Rio Grande do Sul para correr entre amanhã e domingo no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, com a disputa da 6ª etapa do campeonato e a penúltima rodada Sprint do ano.

Levando em conta somente o campeonato Sprint, ao término da etapa do Velopark serão aplicados os descartes dos seis piores resultados de cada piloto. Desta forma, na tarde do próximo domingo serão conhecidos os competidores que vão avançar à rodada final da temporada com chances de título.