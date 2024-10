Stock Car desbrava nova fronteira

BANDEIRADA

Rafael Silva, nova promessa do kartismo de Cascavel

Com 10 anos de idade e cinco de kart, Rafael Silva é uma nova promessa do kartismo de Cascavel. Ele ingressou no kart por influência do pai Odair Silva e nos primeiros anos contou com a orientação do multicampeão Murilo Fiore. Neste ano Rafael disputa a categoria Cadete e já figura no grupo daqueles que […]