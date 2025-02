Spark EUV estreia ainda em 2025

Brasil - A Chevrolet acaba de revelar a identidade do seu mais novo veículo global: o Spark EUV, um SUV compacto urbano de conceito inédito. O modelo vem para completar o portfólio da marca, destacando-se principalmente pelo design, tecnologia e performance. Tudo com zero emissão, já que o veículo é elétrico.

“O Spark EUV chega ao Brasil em 2025, reunindo aquilo que o consumidor mais valoriza em um carro desta categoria – com o diferencial da marca Chevrolet, que está completando um século de atividades no país, sempre com foco na inovação e na satisfação dos nossos clientes”, diz Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul.