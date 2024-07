Sonolência é a causa mais de 40% dos acidentes nas estradas

No Dia do Motorista, que será celebrado no dia 25 de julho, especialistas da Biologix, healthtech brasileira especializada em medicina do sono, destacam a importância do sono adequado para a segurança no trânsito. Estudos mostram que a sonolência afeta diretamente as funções cognitivas e a capacidade de reação dos motoristas, aumentando significativamente o risco de acidentes.

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (ABRAMET), em parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, revelou que mais de 40% dos acidentes de trânsito são causados por sonolência ao volante, sendo a terceira maior causa de acidentes, atrás apenas do uso de álcool e drogas (segunda) e do excesso de velocidade (primeira). A mesma pesquisa mostrou que motoristas que sofrem de apneia do sono têm de duas a sete vezes mais chances de provocar um acidente nas rodovias.

“A apneia do sono é um agravante significativo, pois provoca interrupções na respiração durante a noite, levando a múltiplos despertares e ao cansaço excessivo durante o dia. Esse cansaço pode resultar em lapsos de atenção e tempos de reação mais lentos, aumentando o risco de acidentes. É crucial que motoristas compreendam a importância do sono adequado e busquem tratamento para distúrbios do sono para garantir sua segurança e a de todos nas estradas”, ressalta Talita Salles, fisioterapeuta especialista em sono e diretora de marketing e vendas da Biologix.

Sinais de alerta

Os motoristas devem estar atentos aos sinais de sonolência: olhos se fechando involuntariamente, não lembrar dos últimos minutos dirigindo, bocejar frequentemente, esfregar os olhos ou sentir a cabeça caindo para frente. Além de perceber os sinais, realizar pausas regulares durante viagens longas também são recomendadas para prevenir o cansaço.

“Para motoristas com sintomas de apneia do sono, é crucial procurar ajuda médica para um diagnóstico correto. Hoje, é possível realizar diagnósticos simplificados e feitos em casa, com a mesma precisão dos métodos tradicionais. Após o diagnóstico, iniciar o tratamento é essencial para evitar problemas na rotina diária”, comenta Talita.

Cuidando da apneia

A apneia do sono é uma condição séria, mas tratável com várias abordagens eficazes:

• Alterações no estilo de vida: manter peso adequado, evitar telas à noite e mudar a posição de dormir (evitar dormir de costas) podem reduzir os sintomas da apneia do sono.

• Tratamentos com CPAP: o uso de um dispositivo de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) é um dos tratamentos mais comuns e eficazes para apneia do sono. Este dispositivo mantém as vias aéreas abertas durante o sono.

• Aparelhos orais: Dispositivos bucais projetados para manter a garganta aberta podem ser uma opção para pessoas com apneia leve a moderada.

• Intervenções cirúrgicas: Em alguns casos, procedimentos cirúrgicos podem ser recomendados para remover ou reduzir tecidos que bloqueiam as vias aéreas superiores.

A promoção da saúde do sono é vital não apenas para o bem-estar individual, mas também para a segurança coletiva nas estradas. O sono inadequado ou interrompido compromete funções essenciais para a condução segura. Em um país onde a sonolência ao volante representa uma das principais causas de acidentes de trânsito, é essencial que tanto os motoristas quanto as autoridades de trânsito priorizem a conscientização e o tratamento dos distúrbios do sono.

Crédito: Divulgação