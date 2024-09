Roteiros para viajar de moto e curtir o feriado da Independência no Paraná

Embora o feriado de 7 de setembro seja em um sábado neste ano, a comemoração do Dia da Independência sempre movimenta as estradas. Muitos motociclistas se sentem motivados a aproveitar a data para buscar novas rotas e acelerar sobre duas rodas com o objetivo de explorar os encantos do Paraná.

“Conhecer novos lugares e explorar pontos turísticos é uma das atividades que mais unem os motociclistas. Isso porque a viagem de moto se torna especialmente enriquecedora quando feita com amigos, pois transforma o trajeto em uma experiência memorável e cheia de momentos descontraídos”, conta Cristiano Rodrigues, especialista da Blokton, maior concessionária Honda do Paraná. Para animar ainda mais os pilotos paranaenses para o feriado, ele preparou uma lista com sete destinos imperdíveis no estado.

O ideal para uma viagem pela Serra do Cadeado, no Vale do Ivaí, é acelerar uma moto esportiva ou touring. Com estradas sinuosas e paisagens impressionantes, repletas de falésias de arenito e paredões que chegam a 80 metros de altura, essa região é ideal para motocicletas que aliam alto desempenho e conforto em viagens longas.

O ponto mais alto da Serra do Cadeado está em Mauá da Serra, onde é possível fazer passeios até o mirante e ao Morro da Pedra Branca. A área é um destino popular para aventureiros que buscam passeios ecológicos e inclui uma rota perfeita para motociclistas admirarem as paisagens deslumbrantes e cachoeiras, promovendo um contato direto com a natureza.

Além disso, a região oferece atividades como montanhismo, rapel e trilhas, todas com acessos definidos. Há diversas cachoeiras de fácil acesso, como a Cachoeira do Recanto do Pinhão, situada na Estância Recanto do Pinhão, onde é possível se refrescar após um dia de exploração.

Visitar o Parque Nacional do Iguaçu sugere uma moto aventureira ou de turismo. Localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o local oferece estradas bem pavimentadas que serpenteiam por cenários de tirar o fôlego, passando por trechos de mata atlântica preservada e fauna exuberante.

Embora algumas áreas possam ter restrições de acesso, motos de maior capacidade são ideais para explorar a região ao redor do parque. Além de vislumbrar as famosas Cataratas do Iguaçu, uma alternativa após chegar ao parque é explorar a pé algumas visitas guiadas, como a Trilha do Poço Preto, que possui 9 quilômetros de extensão e passa por dentro da Mata Atlântica. O caminho é especial para atividades de observação de pássaros, assim como a conexão com a biodiversidade.

Há também o Caminho das Bananeiras, que leva os visitantes até o Espaço Taupá, um deck elevado com uma vista linda para o Rio Iguaçu, acima das quedas. A recomendação é estar preparado com roupas extras para um pouco de umidade devido à proximidade das cataratas.

Estrada da Graciosa

A Estrada da Graciosa é um verdadeiro tesouro para os amantes do turismo sobre duas rodas, sendo melhor aproveitada em motos adventure ou dual-sport. O caminho oferece uma experiência única ao percorrer suas curvas sinuosas em meio à Mata Atlântica.

As paisagens encantadoras incluem cachoeiras, rios, uma vegetação densa e trilhas guiadas que a cachoeiras. Além disso, é uma das rotas mais antigas e charmosas do Paraná, sendo ideal para uma viagem tranquila e cheia de contemplação.

No meio do caminho, há um trajeto de 8 km que foi mantido intacto, com calçamento de paralelepípedos. Existem ainda áreas de parada chamadas “recantos”, perfeitas para uma pausa e para apreciar a vista.

O caminho leva às cidades históricas de Antonina e Morretes, conhecidas por sua rica herança cultural e gastronômica. Ao chegar em Morretes, é quase obrigatório saborear o famoso barreado, prato típico da região, em um dos muitos restaurantes tradicionais.

Em Antonina, a arquitetura colonial e as ruas de paralelepípedo convidam para um passeio relaxante após uma viagem repleta de belas paisagens e ar puro.

Vale do Itararé

É um destino fascinante para motociclistas que buscam aventura e contato com a natureza. A região, que abrange as cidades de Itararé (SP) e Sengés (PR) é conhecida por suas formações rochosas e cânions, que tornam a viagem uma experiência visualmente deslumbrante.O trajeto oferece estradas sinuosas e bem conservadas, perfeitas para quem gosta de curvas e vistas panorâmicas.

Para enfrentar as trilhas e os terrenos variados do Vale do Itararé, uma moto off road ou trail é a escolha perfeita. Entre as atrações estão o Cânion Pirituba, um dos maiores da região, onde é possível parar para contemplar as imponentes paredes rochosas e o rio que corta o vale.

Outros pontos de destaque são as diversas cachoeiras, como a do Lajeado e a do Corisco, que proporcionam um ótimo local para uma pausa refrescante, com trilhas que levam até a base da queda d’água. O Vale do Itararé também é ideal para quem aprecia o ecoturismo, com várias opções de trilhas e mirantes.

Rota dos Tropeiros

Repleta de história e beleza natural, ideal para motociclistas que buscam explorar caminhos tradicionais e cenários deslumbrantes. A rota segue antigas trilhas usadas pelos tropeiros que, no século XIX, conduziram tropas de gado pelo interior do Brasil. Hoje, essas estradas são um convite para uma viagem rica em cultura e paisagens variadas, passando por campos, serras e rios que refletem a diversidade natural da região.

Para os motociclistas, a Rota dos Tropeiros oferece uma mistura de estradas asfaltadas e trechos de terra, perfeitas para uma moto clássica ou de turismo. Entre os destaques da rota estão as cidades históricas de Castro, Lapa e Palmeira, onde é possível conhecer construções centenárias e saborear a culinária típica dos tropeiros, como o virado de feijão e o charque. Além disso, o percurso inclui paradas em mirantes naturais que oferecem vistas panorâmicas das serras e vales da região.