Rio Boat Show 2024 celebra sua maior edição após a pandemia

Com a expectativa de receber mais de 30 mil pessoas até domingo (5), o Rio Boat Show, maior salão outdoor da América Latina, faz história na Marina da Glória ao realizar sua maior edição após a pandemia da Covid-19, em águas cariocas.

Grandes fabricantes do mercado nacional e internacional apresentam mais de 90 embarcações de variados tipos e modelos, entre eles, o maior número de veleiros já exposto no evento. O salão conta também com lançamentos de jets, lanchas, veleiros, pontoons e até carro, posto de combustível e casa flutuantes, além de empresas especializadas em motores, peças, acessórios e decoração. Os visitantes podem desfrutar das opções de lazer, realizar test drives com as embarcações, assistir palestras com especialistas no Náutica Talks e aproveitar a vista da Baía de Guanabara, na Cidade Maravilhosa.

O evento, que teve sua primeira edição em 1998, era um grande sucesso. Porém, com a pandemia da covid-19, o Rio Boat Show precisou fazer uma pausa de dois anos, e retomou com força em 2022, colaborando para o turismo náutico no Brasil, com grande potencial, ao apresentar atrações e tudo o que envolve o lazer sobre as águas.

É o caso das embarcações da Schaefer Yachts e da Real Powerboats, fabricantes presentes desde a primeira edição do Rio Boat Show.

Marcio Schaefer, projetista e filho do fundador da Schaefer Yachts, conta que a participação no evento deslanchou a produção de embarcações da marca e contribuiu para a vinda da famosa linha Phantom, incluindo a Phanton 290, o maior sucesso de vendas da história do estaleiro, com 1700 unidades nas águas. “Na nossa participação no Rio Boat Show, em 2002, conseguimos vender seis meses de produção da Phanton 290. Lembro que tivemos que parar as vendas, por conta da quantidade de pedidos e foi após esse Boat Show que conseguimos expandir e conquistar a presença que alcançamos hoje. Temos fábricas em Florianópolis, Biguaçu e Palhoça e uma gama de 15 modelos de embarcações de 30 a 83 pés,” conta Marcio. Nesta edição de 2024 a marca inovou mais uma vez trazendo às águas da Marina da Glória a nova V44, um modelo de 40 pés, com design esportivo de luxo e que valoriza o conforto em seus detalhes. A embarcação faz sua estreia mundial no evento.

Crédito: Divulgação