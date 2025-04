Renault inicia vendas do Geely EX5 em julho

Brasil - Um mês após o anúncio de sua parceria estratégica, a Geely Auto e o Renault Group revelam seu primeiro produto para o mercado brasileiro, que virá importado para o País, o Geely EX5. Projetado para atender às demandas de clientes em todo o mundo, o EX5 incorpora a tecnologia de ponta e a experiência da Geely em projetar, construir e produzir um veículo elétrico de classe mundial.

O lançamento será em julho. A marca planeja uma cobertura com 105 concessionárias em todo o país. Inicialmente estará em 19 cidades com 23 concessionárias dedicadas à marca Geely.

“Este é um momento histórico para o Renault Group! Lançamos com orgulho a marca Geely no Brasil. Mais que uma marca, Geely representa tecnologia, inovação e ousadia. Está presente nas principais regiões do mundo, sendo reconhecida como uma marca internacional de sucesso. Para marcar sua chegada, escolhemos um produto de referência global: o Geely EX5”, explica Luiz Fernando Pedrucci, SVP, CEO da Renault América Latina.

“O Brasil se destaca como um dos mercados automotivos mais dinâmicos da América Latina, com uma economia em expansão e uma demanda significativa por tecnologias inovadoras. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com nossos parceiros da Renault para aprofundar nosso desempenho neste mercado vibrante, oferecendo aos clientes produtos e serviços que estejam realmente alinhados com as necessidades locais”, diz Alex Nan, vice-presidente da Geely Auto.

Visão Global

A visão da Geely para o mercado global é realizada no EX5, também como o componente-chave de sua estratégia global de NEV (veículos de nova energia). O EX5 foi desenvolvido com opções de volante à esquerda e à direita e refinado com base no esforço dos centros de design globais da Geely em Gotemburgo, Xangai, Coventry e Milão. Como um modelo global, o EX5 atende aos requisitos regulatórios de mais de 90 países, incluindo o Brasil.

O Geely EX5 possui um design exterior arrojado e dinâmico. Inspirado na face de um tigre, combina linhas dinâmicas, criando uma frente imponente, com proporções bem definidas e personalidade única. O desenho do EX5 foi pensado para oferecer um coeficiente aerodinâmico sem precedentes, com recursos como para-choque aerodinâmico, maçanetas embutidas, grade frontal ativas e um tratamento especial das superfícies laterais com linhas marcadas.

As lanternas elevadas com efeito 3D translúcido destacam a traseira, com um toque de personalidade que reafirma a identidade única do EX5. Por dentro, o EX5 foi concebido com uma abordagem totalmente voltada para as pessoas. Seu interior sofisticado oferece um ambiente pensado em cada detalhe para o bem-estar dos ocupantes.

Desenvolvimento inteligente

O Geely EX5 foi desenvolvido com recursos inteligentes de Energia, Segurança, Espaço e Interação. O EX5 é o resultado do poder tecnológico e de inovação da Geely.

A Energia Inteligente começa com sua construção na arquitetura da GEA, que se destaca em eficiência espacial e integridade estrutural. Essa arquitetura não apenas suporta layouts multienergia, mas também oferece uma experiência de direção excepcional e eficiência energética superior.