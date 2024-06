Regional Cup de Kart terá penúltima classificatória

As seletivas para a 1ª Regional Cup de Kart estão entrando em suas retas finais. Amanhã, sábado (22), o kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP), será o palco da terceira classificatória para as categorias OK Júnior e OK FIA.

A disputa acontecerá dentro da 5ª etapa da Copa São Paulo de Kart Granja Viana e classificará quatro pilotos em cada categoria.

Na Final, entre os dias 29 e 31 de julho, no Circuito Internacional Paladino, no Conde (PB), 16 pilotos estarão na briga pelos títulos inéditos da OK Júnior e OK FIA.

A competição ainda incluirá a categoria Mini 2T, que terá 12 finalistas.

Crédito: Divulgação