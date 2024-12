Ranger recebe cinco Estrelas em teste do Latin NCAP

A Ford Ranger , produzida na Argentina para o Brasil e América do Sul , recebeu cinco estrelas nos testes de impacto do Latin NCA P (Programa de Avaliação de Carros Novos para a América Latina e o Caribe), feitos com os novos protocolos mais rigorosos da entidade.

Com a chegada do final de ano, muitos motociclistas se preparam para viagens, passeios e aventuras de férias. Nesse período, realizar uma revisão completa na moto é indispensável para garantir segurança e tranquilidade na estrada. A manutenção preventiva, além de evitar acidentes, também reduz custos com reparos emergenciais e aumenta a durabilidade do veículo. Um […]

A Fórmula Delta encerra a temporada 2024 neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação começa na sexta-feira (20), com a realização de duas sessões de treinos livres a serem realizadas a partir das 9h45 e às 14h35. No sábado, o treino classificatório será a partir das 8h40 e a […]

A picape, equipada com sete airbags e controle eletrônico de estabilidade de série, obteve 93,11% na proteção para ocupante adulto, 89,80% para ocupante infantil, 74,77% na proteção de pedestres e usuários vulneráveis da estrada e 92,01% na assistência à segurança.

“A Ford Ranger foi desenvolvida para redefinir o segmento, com soluções inovadoras de engenharia, e o resultado do Latin NCAP reforça a superioridade dos seus atributos. Estamos muito felizes em oferecer aos nossos clientes uma picape com a nota máxima em segurança no protocolo mais rigoroso em vigor”, diz Gilmar de Paula, engenheiro-chefe da Plataforma Ranger na América do Sul.