Qual a diferença entre segurança ativa e passiva em um automóvel

Segurança passiva: é responsável por minimizar os danos e proteger os ocupantes do veículo quando um acidente é inevitável. Exemplos incluem airbags, cintos de segurança, zonas de deformação controlada e reforços estruturais que absorvem o impacto. Embora muitas vezes negligenciados pelos condutores, são importantes para evitar maiores danos no caso de acidentes.

De acordo com estudo da Fundação Dom Cabral, baseado em informações da Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 65.176 acidentes de trânsito no Brasil no ano passado. Para conscientizar os motoristas sobre a importância da segurança, é celebrada a Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro. Para contribuir com os objetivos da comemoração, a NTK, marca da Niterra, multinacional japonesa que também detém a marca NGK e é especialista em componentes para sistemas de ignição, explica a diferença entre segurança ativa e passiva e de que maneira os sensores ABS podem contribuir com a mobilidade urbana.

Sistemas ABS

A manutenção adequada dos sistemas de segurança de um veículo, como o ABS, é necessária para o perfeito funcionamento do veículo. A ausência de inspeções regulares e a falta de conscientização sobre a importância desses sistemas podem contribuir significativamente para o aumento do risco de acidentes e infrações de trânsito.

O ABS (Anti-lock Braking System) é um dos principais componentes de segurança do veículo, compartilhando informações com sistemas como controle de estabilidade, limitadores de velocidade, assistente de descida em rampas e controle de velocidade adaptativo (ACC), que ajusta a velocidade com base na distância para o veículo à frente. Esses sensores previnem acidentes e protegem os passageiros, monitorando a velocidade das rodas e fornecendo dados para manter a estabilidade e o controle do veículo em situações críticas, como frenagens de emergência. A integridade desses sensores é vital para a segurança dos ocupantes do veículo e dos demais usuários das vias, incluindo pedestres.

“Os sistemas ABS de veículos modernos realizam verificações automáticas dos componentes de segurança no momento em que o contato é ligado. A velocidade de cada roda é monitorada constantemente, e qualquer anomalia é sinalizada no painel do veículo”, afirma Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra. “Apesar da ausência de uma inspeção de segurança veicular obrigatória, recomenda-se que os condutores fiquem atentos a qualquer luz de advertência no painel e procurem manutenção imediata caso detectem algum problema.”