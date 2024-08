Ponta Grossa volta a receber a Velocidade na Terra do Paraná

A Velocidade na Terra do Paraná terá prosseguimento no próximo fim de semana em Ponta Grossa, cidade dos Campos Gerais, onde está situado o Parque de Vila Velha. O Autódromo André de Geus será palco da 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra e a 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Kartcross.

No sábado (31) serão realizados os treinos livres e classificatórios, ao passo que as provas serão todas no domingo. A promoção e organização serão do Automóvel Clube Vila Velha, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Após duas etapas, a Velocidade na Terra tem como lideres Gustavo Vicente Ozorio na categoria Tração Traseira; Emanuel Pauzer, na Old Fusca Velocidade Carburado; Eduardo César da Silva, na Turismo Injetado; Marciano de Paula, Tração Dianteira; Sandro Stenzowski, na Turismo Carburado; Emerson Vilas Boas, na Old Fusca Velocidade Injetado; e Jean Carlo Gans na categoria Marcas. Depois de três etapas, Douglas Luís Rodrigues é o líder do campeonato na categoria Original CBA no Paranaense de Kartcross, enquanto que Rodrigo Fernando Meirelles é o primeiro colocado na categoria Força Livre.