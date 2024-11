Pneus bem cuidados garantem segurança nas estradas e economia de combustível

Os pneus são um dos componentes mais importantes do seu veículo, sendo a única parte que entra em contato direto com o solo. Sendo assim, mantê-los em boas condições garante a segurança nas estradas, mas contribui para o desempenho, a economia de combustível e a durabilidade do veículo.

No entanto, muitos motoristas não sabem como cuidar adequadamente dos pneus, o que pode levar ao desgaste irregular, maior risco de acidentes e custos extras com substituições.

Hugo Mendonça, gerente técnico Automotivo da Mecanizou, startup que conecta oficinas mecânicas a fornecedores de peças automotivas, destaca algumas práticas essenciais para prolongar a vida útil dos pneus e melhorar o desempenho do veículo. “O rodízio de pneus consiste em trocar a posição dos pneus do veículo para que o desgaste seja mais uniforme. Isso é especialmente importante porque os dianteiros tendem a desgastar mais rápido, especialmente em carros com tração dianteira. O ideal é realizar o rodízio a cada 10.000 km ou conforme as recomendações do manual do veículo. Em alguns casos, esse intervalo pode variar de acordo com o tipo de veículo e os pneus utilizados.”

Hugo destaca ainda, que a pressão adequada dos pneus é fundamental para garantir o desempenho do veículo e aumentar a durabilidade. Pneus com pressão inadequada podem causar desgaste irregular, aumentar o consumo de combustível e até prejudicar a estabilidade do veículo.

Idealmente, a pressão dos pneus deve ser verificada a cada 15 dias e antes de viagens longas. Essa verificação é importante porque a cada 3 PSI de pressão abaixo do especificado, aumenta o desgaste do pneu em 5%. Não se esqueça de checar também a pressão do pneu sob estepe.

A pressão correta pode ser encontrada no manual do veículo ou em uma etiqueta localizada na lateral da porta do motorista. Ela deve ser verificada sempre com os pneus frios, ou seja, antes de o carro ser utilizado por muito tempo.