Pipo Derani destaca novo desafio em Indianápolis

Paranaense Light de Kart terá a decisão sábado em Londrina

Com programação desta quinta-feira a sábado (21), o Campeonato Paranaense Light de Kart terá a sua decisão no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Paraná. A promoção e organização é da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). A 5ª e última etapa do […]