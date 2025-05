Pequenas atitudes no trânsito podem evitar grandes tragédias

Brasil - Com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, a campanha do Maio Amarelo de 2025 reforça a urgência de atitudes conscientes no trânsito por parte dos motoristas e motociclistas. Mais do que uma campanha de conscientização, o movimento é um chamado à ação, pois pequenas atitudes podem evitar grandes tragédias.

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mais de seis mil pessoas morreram e quase 85 mil ficaram feridas nas estradas federais brasileiras em 2024. Entre os acidentes mais comuns estão as colisões traseiras com quase 14 mil ocorrências. Os veículos de passeio foram o tipo que mais se envolveu em acidentes com vítimas fatais.

Para Leonardo Furtado, superintendente do Auto Shopping Internacional, esses dados poderiam ser drasticamente reduzidos com medidas simples e preventivas.

Revisões salvam vidas

Itens como freios, pneus e faróis são fundamentais para a segurança no trânsito e não podem ser negligenciados. O superintendente reforça que, ao adquirir um seminovo, é essencial garantir que esses componentes estejam em perfeito estado.

Tecnologia de segurança

A evolução da indústria automotiva trouxe sistemas de segurança cada vez mais acessíveis. “Hoje é possível encontrar veículos com airbags, sensores de proximidade e sistemas de frenagem de emergência em diversas faixas de preço. A tecnologia está ao nosso alcance e basta consciência para utilizá-la como aliada”, pontua Leonardo.