Paranaense projeta vitória em Le Mans

O currículo de Augusto Farfus fala por si e traduz uma das carreiras mais vencedoras de pilotos brasileiros no automobilismo internacional nos últimos anos.

O curitibano de 40 anos já triunfou em famosas provas de 24 horas, como em Nürburgring (2008, 2010 e 2011), Dubai (2011), Daytona (2019 e 2020), além de já ter alcançado o título da Copa do Mundo de GT (2018) e do Intercontinental GT Challenge (2020), e o vice-campeonato do DTM (em 2013), fora as conquistas do início da sua trajetória, nos monopostos.

Farfus persegue agora o troféu que seria a ‘cereja do bolo’ em meio a tantas vitórias: as 24 Horas de Le Mans — quarta etapa da temporada 2024 do Mundial de Endurance (FIA WEC) —, que serão disputadas entre 15 e 16 deste mês.

Crédito: Divulgação