Novo Tera irá democratizar o segmento de SUVs no Brasil

A Volkswagen celebra a identidade nacional, a criatividade e a energia do povo brasileiro ao revelar, em pleno Carnaval, o seu mais novo SUV: seja bem-vindo, Tera! Em ação inédita, a marca alemã exibiu no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, o modelo que chegará ao mercado nacional para democratizar o segmento de SUVs.

“A grandeza e a relevância do Novo Tera para o mercado são refletidas pelo imenso interesse da imprensa e do público. Durante anos, especulações sobre sua origem, nome, design e características estiveram no centro das discussões. Agora, com a revelação do Novo Tera, a Volkswagen não só apresenta o modelo mais importante dos últimos tempos, como inova ao se tornar a primeira marca de automóveis a apresentar um automóvel durante o Carnaval, a maior festa popular do planeta”, comenta Ciro Possobom, Presidente e CEO da Volkswagen do Brasil.

Orgulho nacional

Previsto ainda para o primeiro semestre no Brasil e para o segundo na América Latina, o Novo Tera ficará posicionado entre Polo e Nivus dentro da gama, sendo o SUV de entrada da marca. A Volkswagen aposta no Tera como um carro de volume e seu lançamento tem como objetivo reforçar e ampliar a liderança da VW no segmento de SUVs. O Tera faz parte integrante da ofensiva de 16 lançamentos que a marca alemã prepara até 2028, sendo o quarto modelo desta lista.

Embora o Tera seja 100% brasileiro, desenhado, desenvolvido e produzido por aqui, a sua ambição é global. O modelo será comercializado em mais de 25 países, abrangendo mercados na América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e México, além de estar presente também no continente africano.