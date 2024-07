Novo Peugeot E-2008, um SUV para ir além

Um carro novo, com design impactante e único no mundo inteiro. Concebido para quem esbanja atitude, tem um perfil tecnológico e ousado, e preza por um estilo de vida exclusivo e dinâmico. Assim é o Novo 2008, principal lançamento da Peugeot na América do Sul em 2024, e que está prestes a desembarcar no país.

A novidade estreia em terras brasileiras, a princípio, em sua nova e irresistível versão eletrificada: o Novo E-2008. Um veículo que desfruta não somente de um estilo completamente renovado, como também de um powertrain elétrico novo, que garante ainda mais emoção, eficiência e exclusividade àqueles que buscam uma opção de mobilidade 100% elétrica e prazerosa.

Um SUV para ir além

Se antes o Peugeot E-2008 já arrancava suspiros pela performance, agora ele vai elevar todas as sensações a outro patamar. Isso porque, entre todas as importantes mudanças incorporadas ao Novo 2008, à versão eletrificada soma-se a adoção de um novo e ainda mais eficiente sistema de propulsão elétrica, com ganhos significativos em vários aspectos.

Em termos de potência o aumento foi de 15%, passando de 136 cv para 158 cv (o torque é de 260 Nm), enquanto a capacidade da bateria subiu de 50kWh para 54 kWh. Os ganhos de desempenho são complementados por um incremento da autonomia, que agora chega à máxima de 261 km PBEV (INMETRO).

Para efetuar o carregamento, o Novo Peugeot E-2008 conta com um carregador monofásico de 11 kW (superior ao anterior, de 7,4 kW), o que permite uma recarga rápida de 80% em até 30 minutos (estações de 100 kW).

O modelo conta com o câmbio e-Toggle, de ergonomia única, que permite a mudança de condução de forma ágil e intuitiva com apenas um toque. Totalmente alinhado ao estilo sofisticado e esportivo do Novo E-2008, o seletor oferece três modos de condução: Eco, Normal e Sport.

Design felino

A chegada do Novo 2008 representa mais um movimento disruptivo da Marca, sendo o primeiro veículo a ostentar no país a mais atual identidade da Peugeot: um design assinalado por traços únicos e inconfundíveis, igualmente replicados mundo afora.

O visual, aliás, sempre esteve no centro do sucesso do 2008, o que significa que o time de Design teve um grande desafio para garantir uma mudança potente, capaz de trazer inovação e, ao mesmo tempo, manter o melhor de sua essência. Intensamente criativa, a Peugeot apostou em reforçar a personalidade do 2008, ampliando sua postura no universo SUV e afirmando de maneira espetacular sua posição de luxo. O resultado é um design assertivo, para uma presença ainda mais poderosa.

A belíssima grade bodycolor que ostenta o novo logotipo Peugeot é um dos elementos marcantes presentes no Novo E-2008. O modelo também adota uma nova assinatura luminosa, caracterizada por três garras verticais integradas, que se somam aos faróis Full LED para entregar um efeito felino único e totalmente inconfundível. Um conjunto que sublinha a forte personalidade do Novo 2008 e o seu design SUV, agora ainda mais robusto e imponente.

A assinatura luminosa também ganhou novas definições na traseira, com a introdução de lanternas em LED que reinterpretam as emblemáticas três garras de maneira muito elegante, definitivamente uma rúbrica do leão. Para completar o conjunto, as luzes de ré e os piscas também são em LED.

O lettering PEUGEOT se destaca na traseira, enquanto a identificação da versão 100% elétrica é feita por meio de um monograma com a letra “E” seguido da nomenclatura 2008 – tudo em nova grafia. Para arrematar, o modelo ostenta a badge GT, sua configuração.

As rodas que calçam o Novo PEUGEOT E-2008 também merecem destaque: diamantadas e com 18 polegadas, revelam um desenho muito elegante e que, ao mesmo tempo, imprime dinamismo, enquanto o acabamento escurecido dá o toque ideal de esportividade.

Apesar do visual mais robusto, o Novo E-2008 mantém suas dimensões compactas (4,30 m de comprimento, 1,987 m de largura e 1,55 m de altura), o que permite ao modelo continuar sendo uma excelente opção para circular com facilidade nos grandes centros urbanos – sem que, para isso, precise abrir mão de muito conforto e comodidade. O porta-malas dispõe de 434 litros de volume para acomodar bagagens.

Condução incomparável

Elemento-chave do habitáculo dos veículos da Marca, o Peugeot i-Cockpit revolucionou a maneira de se pensar a posição de dirigir. Com mais de 10 milhões de unidades vendidas ao longo da última década, o sistema foi melhorado e modernizado para o novo 2008, de forma a tornar ainda melhor sua ergonomia e prazer de condução.

O volante compacto é uma das principais características do Peugeot i-Cockpit, e não por acaso: é um elemento que reforça significativamente o prazer de condução ao oferecer agilidade e precisão de movimentos únicas. Revestido em couro e com costura na cor verde, o volante Sport Drive ostenta o novo logotipo da Marca ao centro e o novo emblema GT em sua base, além de alojar comandos do sistema multimídia (fontes de áudio e telefone), bem como os controles de volume e voz.

O painel de instrumentos digital estrategicamente posicionado ao nível dos olhos, por cima do volante, tem novo design de telas, tela de 10 polegadas de alta definição e, ainda, é totalmente personalizável, permitindo a organização e disposição das informações de acordo com as preferências do condutor.

No centro do painel está o inédito sistema de entretenimento PEUGEOT i-Connect, que dispõe de uma tela touchscreen de 10,3 polegadas de alta definição. Com respostas semelhantes às de um smartphone, essa multimídia totalmente nova garante uma experiência de uso extremamente intuitiva, tornando muito fácil o acesso a todas as informações.