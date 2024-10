Notas Bandeirada

BANDEIRADA

Nicolas Costa espera bom resultado no WEC

De amanhã a sábado acontecem as 8 Horas do Bahrein, a última prova do calendário 2024 do Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC). Nicolas Costa, representando o Brasil na McLaren United Autosports, está otimista em encerrar a temporada com resultados positivos, especialmente após sua performance na etapa anterior, no Japão, onde ficou muito próximo […]