Notas Bandeirada

Com 10 anos de idade e cinco de kart, Rafael Silva é uma nova promessa do kartismo de Cascavel. Ele ingressou no kart por influência do pai Odair Silva e nos primeiros anos contou com a orientação do multicampeão Murilo Fiore. Neste ano Rafael disputa a categoria Cadete e já figura no grupo daqueles que […]

A Stock Car terá sábado e domingo sua segunda e última parada internacional da temporada 2024. Depois de etapa realizada no início deste mês em Buenos Aires, na Argentina, agora a categoria vai acelerar no circuito de El Pinar, no Uruguai. Para o paranaense Júlio Campos, a etapa em solo uruguaio representa um momento decisivo no campeonato: o objetivo do piloto do Time Lubrax é deixar o país vizinho no Top-3 da tabela de classificação do campeonato. Ele é o sexto colocado, com 637 pontos, enquanto que o líder Felipe Massa tem 696.