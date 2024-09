BANDEIRADA

Notas Bandeirada

Miguel Spohr Miguel Spohr assumiu um desafio duplo no último fim de semana no Campeonato Norte-Brasileiro de Kart: competir em duas categorias com motores diferentes, o Júnior, equipado com motores 2 tempos e o F-4 Júnior, com motores 4 tempos. O campeonato Norte Brasileiro foi disputado no Kartódromo de Imperatirz, no Maranhão, em etapa única […]