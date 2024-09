Notas Bandeirada

Irmãos Busato

O Campeonato Paranaense Light de Kart terá a quarta e última etapa da temporada 2024 neste sábado (21), no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina-PR. Os gêmeos curitibanos Guilherme e Rafael Busato (Shift Car/7Place Veículos/Equipe: Kosta Racing/Coach: Erick Lutum) são destaques da prova. A dupla tem atraído a atenção dos fãs e do automobilismo brasileiro, graças ao excelente desempenho ao longo do ano, nas categorias Júnior Menor e Júnior, respectivamente. Com o campeonato chegando ao fim, os irmãos entram na pista focados em consolidar seus bons resultados, com um bom trabalho no fim de semana. Guilherme irá competir na categoria Júnior Menor e Rafael na Júnior.

Thaline Chicoski

O fim de semana será de um reencontro marcante e especial para a paranaense Thaline Chicoski. A pilota Cavaleiro Sports disputa, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), a antepenúltima etapa da temporada 2024 da AMG Cup. Será o retorno da paranaense ao circuito que marcou sua primeira vitória em sua carreira automobilística, em abril deste ano, pela Copa Hyundai HB20, resultado que a colocou na disputa pelo título. A entrada do circuito no centro-oeste brasileiro pegou a competidora de surpresa, já que a inclusão da pista se deu em meio à temporada, após um remanejamento do calendário promovido pelos organizadores.

Moto1000GP

O Moto1000GP, o Campeonato Brasileiro de Motociclismo, está de volta a Cascavel para a 6ª etapa da temporada, nos dias 19 e 20 de outubro, no Autódromo Zilmar Beux. A categoria já conta com profissionais da organização em Cascavel, trabalhando na organização do evento.

Super Turismo

Momento crucial para o encaminhamento da decisão do campeonato! Acontecerá neste fim de semana a 4ª e penúltima etapa do Campeonato Gaúcho de Super Turismo, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão. Pista mais rápida do calendário, o traçado de 3.039 metros tende a favorecer os carros que tem melhor contorno de curva em detrimento à “cavalaria” do motor, o que pode mexer no panorama da disputa do campeonato.