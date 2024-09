Notas Bandeirada

Edoli Caus

Edoli Caus Júnior diz que estará ausente da Cascavel de Ouro deste ano. Mas não é por falta de convite para formar duplas com vitórias do Paraná e de outros estados. É porque a prova será noturna e ele problemas com a visão à noite.

Fórmula 1

O australiano Oscar Piastri conquistou domingo sua primeira vitória na Fórmula 1 ao ganhar o GP Azerbaijão. O piloto da McLaren aproveitou a boleira de Charles Leclerc na 20ª volta e suportou a pressão do piloto da Ferrari até o final da corrida. O inglês George Russel, da Mercedes, conquistou o terceiro lugar.

Fórmula Indy

O 11º lugar no GP de Nashville, disputado domingo, foi o suficiente para o espanhol Álex Palou se tornar tricampeão da Fórmula Indy. O australiano Will Power, da Penske, seu adversário na briga pelo título da temporada, teve problemas com o cinto de segurança soltou, precisou fazer um pit stop extra e terminou a prova em 24º, a oito voltas do americano Colton Herta, da Andretti, vencedor.