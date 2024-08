Notas Bandeirada

Benício Frare

O Kart Clube de Cascavel divulgou ontem uma correção no resultado da categoria Escola na 2ª etapa do Campeonato Metropolitano, disputada sábado, no Kartódromo Delci Damian. O vitorioso é Benício Frare Rodrigues, que ganhou a prova e somou 11 pontos. No sábado havia sido divulgado que Bernardo Kresta era o vencedor, mas ele ficou em segundo na prova, porém também somou 11 pontos na etapa, sendo 9 pela segunda colocação e dois pela pole pisition.

Bernardo Gentil

No último domingo (25), pilotos e equipes encerraram sua participação no Campeonato Sul-Americano de Kart, disputado no Circuito Internacional Techspeed, em Nova Santa Rita (RS). Campeão da Copa Brasil em julho e um dos favoritos ao título, Bernardo Gentil saiu do kartódromo gaúcho com sentimentos mistos. Com 21 participantes, Bernardo teve uma quebra de motor no treino classificatório e largou em 16º nas duas provas classificatórias. Foi para cima e conquistou um quinto e um segundo lugares, o que lhe colocou em terceiro no grid da Pré-final. Mas mais uma vez teve problemas com a quebra da palheta na volta de apresentação e na soma das três provas, se classificou em nono no grid da Final. Ele deu um show na final, realizou oito belas ultrapassagens e ganhou, mas não pode comemorar o título porque na vistoria os comissários constataram que o bico de seu kart não estava no lugar em função de uma presilha solta. Levou uma penalização de cinco segundos e acabou ficando com a quarta colocação.