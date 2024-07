Notas Bandeirada

Rali de Estação

As enchentes de maio que atingiram e causaram grande estragos ao Rio Grande do Sul, além de perdas de vidas humanas, forçou a parada do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade e também alterações no calendário deste ano. De sexta-feira a domingo a competição retoma a disputa. E será justamente em uma cidade que atuou fortemente com doações aos atingidos pelas enchentes no Estado, em ações lideradas pelo Automóvel Clube de Estação.

João Guimarães

O mais jovem piloto no grid da Fórmula 1600, o paraibano João Guimarães (PB Gás/JW Construtora/Armazém Paraíba/Riquinho Motors/TVT Transportes/Construtora Daterra/JR Esquadrias), que completou na última semana 16 anos de idade, se prepara para a 7ª etapa da temporada 2024 que acontece de sexta-feira a domingo, no Autódromo de Interlagos (SP). Presente no pódio em todas as etapas que participou em sua temporada de estreia na maior categoria de fórmula do Brasil, João aproveitou o quase um mês desde a última etapa para intensificar a preparação física, além de visitar e participar de ações juntos aos patrocinadores.