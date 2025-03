Nissan apresenta tecnologia autônoma avançada no Japão

A Nissan Motor Co., Ltd. mostrou sua mais recente tecnologia de direção autônoma (autonomous-drive – AD) na região de Minato Mirai, na cidade de Yokohama, Japão. É a primeira vez que um veículo de teste sem condutor no carro percorreu uma estrada pública japonesa num ambiente urbano complexo. A Nissan desenvolveu esta tecnologia para um serviço de mobilidade que planeja lançar no país de sua sede.

Este é um passo significativo para capacitar a mobilidade, resolvendo os desafios do serviço de transporte enfrentados pelas comunidades locais, como a escassez de motoristas devido ao envelhecimento da população. Aproveitando sua tecnologia, a Nissan fornecerá uma ampla gama de novos serviços que permitem a liberdade de mobilidade.

A Nissan está maximizando seus esforços para estabelecer e verificar a segurança da tecnologia AD adaptada às diferentes condições de tráfego em todo o mundo. Para fazer isso, está utilizando tecnologias obtidas por meio de pesquisas no Japão, pesquisas no Vale do Silício realizadas pelo Nissan Advanced Technology Center e participação no projeto evolvAD do Reino Unido.

Os veículos de teste mais recentes são baseados na minivan mais vendida do Japão, a Serena, e incorporam 14 câmeras, nove radares e seis sensores LiDAR. Os sensores montados no teto oferecem uma detecção significativamente ampliada, aproveitando a altura do Serena e permitindo uma leitura mais precisa de seu entorno, em comparação com veículos anteriores. Além disso, o uso da inteligência artificial (IA) melhorou significativamente o reconhecimento, a predição comportamental e o julgamento, bem como o controle, proporcionando uma operação suave em uma variedade de cenários complexos.