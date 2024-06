Moleiro conquista os primeiros pontos na Copa São Paulo Light

Estreante na categoria Júnior, Guilherme Moleiro passou por momentos difíceis no início da temporada 2024, que estão sendo superados. A equipe, com quem o piloto conquistou vários títulos, inclusive o tricampeonato pela Copa São Paulo Light – 2021 e 2022 pela Cadete, e 2023 pela Júnior Menor – não encontrou, para o piloto, o acerto ideal do equipamento, que não desenvolvia durante as disputas.

Com a troca do chassi, o trabalho dos mecânicos Orlando, Dan, Marquinhos e Leandro, e as orientações dos coachs Beto Zanini e Olin Galli, o piloto volta a competir no pelotão da frente e marca os primeiros pontos na Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos. Moleiro chegou no kartódromo motivado pela vitória conquistada em Londrina, na categoria Ok Júnior, no final de maio. Em um grid formado por 26 pilotos ficou a 0s177 do pole position na tomada de tempos, ocupando o sexto lugar no alinhamento de largada.

Moleiro mostrou evolução na pilotagem. Foi o terceiro piloto a cruzar a linha de chegada nas duas primeiras provas, marcou a volta mais rápida na primeira, mas uma punição por um incidente de corrida colocou o piloto no final da fila para a última disputa. Logo após a largada, um concorrente rodou e bateu no kart de Guilherme Moleiro, que saiu da pista atrasando uma boa recuperação. O piloto foi o 9º colocado na rodada.

“O importante era devolver ao Guilherme a confiança no equipamento. Ainda temos alguns acertos a fazer com a certeza de que ele tem potencial de fazer deste o melhor ano da sua carreira, mesmo tendo começado a temporada ruim”, declarou Beto Zanini.

