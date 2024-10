Metropolitano de Kart de Cascavel terá a decisão sábado no Delci Damian

Cascavel terá decisão no kart sábado (26), quando será disputada a 3ª e última etapa do Campeonato Metropolitano de 2024.

A prova terá toda a sua programação desenvolvida no sábado, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). A disputa pelo título está aberta em todas as categorias.