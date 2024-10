Metropolitano de Kart de Cascavel define os 11 campeões de 2024

AUTOMÓVEIS Nissan apresenta os passos necessários para compra de veículos PCD no Brasil

De acordo com a legislação brasileira, todas as pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, transtorno do espectro autista, ou por intermédio de seus representantes legais, podem ter direito a isenções fiscais para a compra de um automóvel. Tais benefícios variam de acordo com o valor do veículo e podem ser aplicados […]