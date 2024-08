Mercedes-Benz apresenta novas versões com mobilidade 100% elétrica no Brasil

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil apresenta os novos automóveis Mercedes-Benz EQE 350+, nas versões Sedan e SUV, e o Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV no mercado brasileiro. Desde março de 2020, a marca tem como um de seus objetivos para o Brasil a eletrificação de seu portfólio, trazendo produtos que se adaptem aos estilos de vida e necessidades dos clientes brasileiros, como reforça esse lançamento. Atualmente, a marca possui o maior portfólio de modelos 100% elétricos entre as marcas de luxo no país, com um total de sete modelos, entre sedans e SUV’s.

As novas versões seguem a linha de design característica dos modelos 100% elétricos da marca, unindo conceitos aerodinâmicos refinados, com superfícies cuidadosamente modeladas e transições suaves e perfeitas. Um grande destaque é a exclusiva grade frontal com acabamento brilhante e que traz a estrela Mercedes-Benz multidimensional. Tudo criado para uma máxima eficiência e personalidade única.

Ambos os modelos trazem em suas longas listas de equipamentos de série, diversos itens de conforto a bordo como o sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience (MBUX) de última geração, telas OLED de alta resolução e sistemas de som Burmester 3D. A segurança também está presente com os sistemas de assistência à condução DISTRONIC, que incluem inúmeras funções que auxiliam o condutor como o Attention Assist, a Assistência Ativa de Frenagem, a Assistência Ativa de Manutenção de Faixa e a Assistência de Limite de Velocidade.

Os novos automóveis estão equipados com o pacote de serviços Mercedes me Connect. Com ele, o automóvel estará sempre “online”, trazendo mais comodidades para o condutor. Por meio de um aplicativo de celular, o condutor poderá abrir e fechar as portas, detectar eventuais batidas e tentativas de furto, determinar zonas máximas de uso em um serviço e valet, por exemplo, receber atualizações de softwares online e agendar manutenções de forma totalmente automática e digital.

EQE 350+ Sedan & SUV

As novas versões chegam em substituição as anteriores (EQE 300) com o foco em oferecer mais potência e maior autonomia. Ambas as carrocerias contam com o sistema de motor elétrico na traseira (PSM) que agora gera 292 cv (+44 cv em comparação ao antecessor).

A bateria de íons de lítio também possui nova capacidade de 96 kWh (+7 kWh), gerando uma autonomia de até 421 km com uma carga – de acordo com a metodologia do INMETRO. O sistema de recarga está localizado acima do eixo traseiro e pode ser usado para carregar a bateria por meio da rede elétrica pública com corrente alternada monofásica ou trifásica e uma capacidade de recarga máxima de até 22 kW (CA) / 170 KW (CC). A Mercedes-Benz emite um certificado para suas baterias de alta tensão, garantindo assim maior segurança aos clientes: 10 anos ou 250.000 km com uma capacidade residual definida.

EQS 450 4MATIC SUV

A grande novidade da nova versão, que chega em substituição a anterior (EQS 450+ SUV), é o sistema de tração integral 4MATIC: a função Torque Shift distribui o torque entre os dois motores elétricos (dianteiro e traseiro) de forma contínua, conforme a demanda e de maneira otimizada para a eficiência. Dependendo das necessidades, a distribuição do torque é controlada em cinco modos: eficiência, recuperação, tração, escorregadio ou fora-de-estrada.

A Mercedes-Benz pensa de maneira holística na qualidade do ar no EQS SUV. Com o ENERGIZING AIR CONTROL Plus é um sistema baseado em filtragem, sensores, conceito de exibição visual e ar-condicionado. O filtro HEPA (High-Efficiency Particulate Air) possui um nível de filtragem muito alto para capturar partículas finas, micropartículas, pólen e outras substâncias que entram com o ar externo.

O novo EQS 450 4MATIC SUV, possui uma grande distância entre eixos (3.210 milímetros) que, aliada as generosas dimensões internas, se beneficia das vantagens de seu design específico criado para uma plataforma elétrica. A segunda fileira de bancos possui ajustes elétricos. Até quatro bolsas de golfe cabem no porta-malas. Uma terceira fileira de bancos com dois assentos individuais adicionais fazem parte do equipamento de série do modelo.