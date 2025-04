McLaren W1 domina neve e gelo em testes abaixo de zero

As etapas em clima frio do programa de testes e validação do McLaren W1 foram concluídas no início de 2025. Elementos da atividade de desenvolvimento, que geralmente ocorrem em segredo, estão sendo compartilhados publicamente pela McLaren.

O programa de testes em clima frio do protótipos do McLaren W1 aconteceu no Círculo Polar Ártico e concluiu a validação dos principais sistemas e capacidades do veículo em temperaturas abaixo de zero grau. A otimização do chassi, do controle de tração, da vetorização de torque e dos sistemas do programa eletrônico de estabilidade em superfícies de baixíssima aderência garante que os 1.275 cv e 1.340 Nm de potência e torque produzidos pelo novo trem de força híbrido V8 no coração do W1 possam oferecer desempenho em qualquer situação. Testes de estresse da bateria HV (alta voltagem), da caixa de câmbio e do novo motor MHP-V8 em frio extremo testam aos limites a durabilidade e o desempenho.