McLaren celebra 50 anos do primeiro título na Fórmula 1

A presença da McLaren no Monterey Car Week 2024 se concentrará em sua notável história nas corridas e em como o pedigree de Fórmula 1 inspira seus supercarros na comemoração do 50º aniversário de seu primeiro Campeonato Mundial de Fórmula 1 no The Quail, a reunião do esporte a motor, que acontecerá na próxima sexta-feira (16).

O ano de 1974 representa um ano marcante na história da McLaren. O piloto brasileiro Emerson Fittipaldi conquistou seu segundo título na Fórmula 1, o primeiro de um piloto da McLaren. Dois anos antes, Emerson havia se tornado o campeão mundial de F-1 mais jovem da história, condição que ostentou até 2005. Ao mesmo tempo, a McLaren garantiu o seu primeiro Campeonato Mundial de Construtores.

A dupla vitória foi a validação definitiva do propósito da equipe McLaren. Concebida para vencer ao mais alto nível, a equipe alcançou seu objetivo quatro anos após a trágica morte do fundador Bruce McLaren, em junho de 1970. A McLaren conquistou 12 Campeonatos Mundiais de Pilotos e oito títulos mundiais de Construtores, estabelecendo-se como uma força de elite não apenas na Fórmula 1, mas em um amplo espectro de esportes motorizados globais.

Fittipaldi venceu três corridas no caminho do título de 1974. Denny Hulme (um compatriota de Bruce que correu com ele na Fórmula 1 e na Can-Am durante a dominante sequência de cinco títulos consecutivos da McLaren) foi vitorioso no GP da Argentina, na abertura da temporada. Juntos, eles conquistaram o Campeonato Mundial de Construtores para a equipe inglesa.

Marcando a ocasião, o McLaren M23 de Fittipaldi, vencedor do título de 1974, estará em exibição. As evoluções subsequentes do carro participaram do Campeonato Mundial de F1 até meados da temporada de 1977. No total, o M23 ganhou 16 GPs e mais um Mundial de Pilotos com James Hunt, em 1976. É um dos projetos de Fórmula 1 de maior sucesso da McLaren e uma peça fundamental da rica herança automobilística da marca.