Manutenção do veículo minimiza riscos de falhas que podem resultar em acidentes

O Maio Amarelo é uma campanha internacional que busca chamar a atenção para a segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes nas vias públicas em todo o mundo. Criado em 2010 pela Organização das Nações Unidas (ONU), seu objetivo principal é conscientizar motoristas, pedestres, ciclistas e todos os usuários das vias sobre a importância de adotar comportamentos responsáveis e respeitar as regras de trânsito.

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2019, o Brasil registrou 32.667 mortes em acidentes em vias e rodovias, número que subiu ligeiramente para 32.716 em 2020 e continuou a aumentar para 33.813 em 2021. O país perde apenas para Índia e China em quantidade de óbitos em vias de trânsito.

De acordo com a Mecanizou, startup que conecta oficinas mecânicas a fornecedores de peças automotivas, peças como discos e pastilhas, óleo e filtros, fluídos, correia e tensores, amortecedores e itens que compõem a suspensão e cabos e velas de ignição são fundamentais para uma manutenção preventiva. “Grande parte das peças dos carros se conectam entre si, porém tem algumas que podem ser consideradas a base para todas as outras. Fazer uma revisão preventiva, além de ser muito mais em conta se compararmos a uma corretiva, também te resguarda de sofrer com o carro parar em meio a um trajeto com uma quebra inesperada, o que pode ocasionar um acidente”, afirma Ian Faria, cofundador e CEO da Mecanizou.

Além disso, a manutenção preventiva pode aumentar a vida útil do veículo. Ao cuidar adequadamente do carro e realizar serviços regulares, os proprietários podem evitar o desgaste prematuro de componentes importantes, prolongando assim a vida útil do veículo e protegendo seu investimento a longo prazo.

O Grupo de Manutenção Automotiva (GMA), levantou, em 2020, que realizar a manutenção preventiva de veículos automóveis pode ser até 30% mais barato do que a manutenção corretiva. “Muitos proprietários de carros acham que estão tendo uma despesa alta com as revisões preventivas regulares, mas ao trocarem as peças que já estão desgastadas, podem evitar danos maiores e, consequentemente, gastos menores. Além de aumentar a vida útil do carro, contribuem com a segurança nas estradas, reduzindo o risco de falhas mecânicas”, ressalta Faria.

Crédito: Divulgação