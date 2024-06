Lexus ES 300h e NX 350 com novidades para 2025

A Lexus do Brasil, pioneira por ter todo o seu line-up eletrificado desde 2020, anuncia a chegada da linha 2025 do sedã ES 300h e do SUV de luxo NX 350h. Mais equipados e modernos, os modelos incorporaram a nova estratégia comercial da marca, focada em entregar experiências personalizadas para cada cliente.

Disponível exclusivamente na versão Luxury, com um dos preços mais competitivos do segmento premium: R$ 360.990, o ES 300h 2025 apresenta importantes aprimoramentos que elevam ainda mais sua excelência. Destacando-se entre as novidades, está o novo Sistema de Áudio Premium Mark Levinson, composto por 16 alto-falantes e um subwoofer, proporcionando uma experiência sonora imersiva e de alta fidelidade tanto para o motorista quanto para os passageiros.

Além disso, visando oferecer o máximo conforto, a Lexus equipou o sedã com um carregador por indução, convenientemente instalado no console central. Internamente, o modelo mantém o conhecido sistema de infotainment, com tela sensível ao toque de 12,3 polegadas e suporte para Android Auto e Apple CarPlay.

Sedã de luxo

Assim como em todo o seu portfólio, a Lexus aplicou em cada detalhe a tradicional qualidade artesanal que só os Takumis, mestres artesãos da marca, conseguem imprimir, respeitando os princípios do Omotenashi, que traduzem o espírito japonês de hospitalidade de antecipação às necessidades das pessoas.

Os detalhes de acabamento sofisticado continuam no volante, revestido com couro, e manopla do câmbio. Assim como nos demais modelos, a Lexus utiliza couro ecológico premium nas portas, painel e console central, o que dá ao ES 300h um tom de requinte aliado à modernidade. O banco do motorista dispõe de regulagem elétrica com 10 posições, enquanto o do passageiro é dotado de oito opções de ajustes.

Sob o capô, o Lexus ES 300h é equipado com motor a combustão de 2.5L de ciclo Atkinson, de quatro cilindros, combinado com um propulsor elétrico mais compacto e potente, entregando 211 cv de potência. Outro ponto a ser evidenciado é a presença da transmissão Hybrid Transaxle, reconhecida pela sua contribuição para uma aceleração linear, eficiência de combustível e uma experiência de condução mais confortável.

Segurança é ponto alto

No quesito segurança passiva, o sedã conta com 10 airbags, sendo quatro laterais (motorista, passageiro dianteiro e traseiro), dois frontais, dois de cortina e dois de joelho para os passageiros da frente, além de controle de tração e estabilidade, bem como assistente de partida em rampas.

SUV de luxo

O luxuoso Lexus NX 350h apresenta importantes atualizações para o ano de 2025, especialmente nas versões Dynamic e Luxury. Na versão Dynamic, destaca-se a adição da abertura elétrica do porta-malas e o sistema “hands-free”, que permite ao usuário abrir o compartimento passando o pé sob sensor por movimento localizado embaixo do para-choque traseiro. Além disso, inclui Alerta de Ponto Cego (BSM), rodas de liga-leve aro 20” e Câmera 360º, recursos que também estão disponíveis na versão Luxury.

O painel em tela TFT colorida traz informações de consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média, indicador de marcha, pressão dos pneus, informações de áudio, entre outras. O motorista tem ainda à disposição o Head Up Display, que projeta informações de velocidade, navegação GPS, áudio e assistente de direção diretamente no para-brisa.

O NX apresenta um sistema de ar-condicionado digital de duas zonas, proporcionando controle preciso tanto de resfriamento quanto de aquecimento, juntamente com um sensor de umidade e o sistema S/Flow, que inclui a função Concierge. Este último vincula o sistema de ar com ventilação e aquecimento dos bancos de acordo com as preferências de temperatura do motorista ou dos passageiros.

Destacando-se como o primeiro modelo da Lexus a incorporar a tecnologia E-LATCH em todas as suas versões, o novo NX oferece uma experiência de abertura de portas sem precedentes. Este recurso permite que as portas sejam abertas suavemente com um simples toque de um botão, tanto para entrar quanto para sair do veículo. Ao acionar o interruptor correspondente, o sistema efetua a abertura das portas por meio de um motor elétrico, proporcionando praticidade e conforto.

Fotos: Divulgação