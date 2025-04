JAC mostra no Salão de Xangai a Hunter híbrida e sedã de ultra luxo

A JAC Motors participa do 21º Salão de Xangai 2025, na China, um dos maiores eventos automotivos do mundo, que começou oficialmente na terça-feira. Entre os destaques que a marca levou para a feira estão a versão híbrida da picape Hunter e o sedã de ultra luxo feito em parceria com a Huawei, o Maextro S800.

A picape Hunter na versão híbrida plug-in também vai desembarcar no Brasil nos próximos meses – Foto: Divulgação

Depois de lançar a Hunter no Brasil no final do ano passado, a versão híbrida plug-in também vai desembarcar no país nos próximos meses. O modelo é equipado com motor 2.0 turbo combinado a dois motores elétricos, um em cada eixo. O conjunto entrega 523 cv de potência, além de um torque máximo de 102 kgfm. Já a autonomia no modo elétrico pode ultrapassar os 100 km. É a picape híbrida mais potente do mercado quando comparada às rivais.

Outro modelo que deve chamar a atenção dos participantes do Salão é o Maextro S800, feito em uma parceria entre a JAC e a gigante de tecnologia Huawei. Um dos maiores sedãs já produzidos em massa no mundo tem 5,48 metros de comprimento, 2 m de largura, 1,54 m de altura e impressionantes 3,37 m de entre-eixos. Entre as principais características do veículo estão a pintura bicolor, rodas de 20 polegadas e sistema de condução semiautônoma nível 3. Até um sistema de esterçamento das rodas traseiras está disponível para permitir que o carro ande de lado, como um caranguejo.