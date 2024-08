Indio, Garcia, Dias e Harmuch são campeões do 1º turno da Copa HB20

COPEL

Eletricistas do Paraná poderão entrar em greve; serviços podem ser afetados

Os trabalhadores das instalações elétricas, gás, hidráulicas, sanitárias, industriais, prediais e comerciais do Estado do Paraná deverão decidir na próxima segunda-feira (29) se deverão entrar em greve. A Fetraconspar (Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná) se reuniu ontem (26), em Curitiba, no Ministério do Trabalho e Emprego […]