Ibiapina estreia no Europeu de Kart

Com foco no Mundial KZ, que será disputado em outubro, em Portimão-Portugal, Alfredinho Ibiapina (Orcali) teve a primeira experiência no Campeonato Europeu no último fim de semana.

Com 86 pilotos de vários países na classe KZ2 o brasileiro, de 16 anos, conseguiu o 15º lugar no qualify, posição que saiu em todos os heats, classificando-se para a semifinal, porém não conseguiu uma posição para a final.

Agora vai disputar a Copa Brasil, a partir da próxima quarta-feira, na Cidade do Conte, na Grande João Pessoa (PB).

Crédito: Divulgação