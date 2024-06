GWM lança o Haval H6 PHEV19 plug-in

A GWM lança no Brasil o híbrido plug-in Haval H6 PHEV19, modelo 2025, que chega às concessionárias com preço de R$ 239 mil. Uma das grandes novidades do novo GWM Haval H6 PHEV19 é o sistema V2L (Vehicle to Load), que permite o fornecimento de energia do carro para um aparelho elétrico externo. Para o sistema funcionar, é necessário um cabo especial que conta com três tomadas do padrão brasileiro de 3 pinos em uma das extremidades.

Ao plugar a outra extremidade no bocal de recarga do carro, esse cabo fornece energia para até três equipamentos 220 V simultâneos, com limitação de corrente máxima de 13 A e potência máxima combinada de até 3.300 W – nesta condição de potência máxima de uso, a bateria fornece energia por até 5 horas sem consumir uma gota de combustível. Esse cabo será oferecido como acessório homologado nas concessionárias GWM até o início de agosto, ainda sem preço oficial definido.

Com o novo recurso V2L, o Haval H6 PHEV19 pode fornecer energia mesmo quando a bateria do sistema híbrido estiver descarregada, já que o motor a combustão do Haval H6 pode ser acionado para se transformar em um gerador para recarregar tanto a bateria do próprio veículo quanto fornecer energia para qualquer equipamento elétrico de 220V.

Autonomia revelada

O GWM Haval H6 PHEV19 possui uma autonomia de 115 km pelo padrão WLTP e de 74 km segundo o Inmetro. Equipado com tração dianteira e uma bateria de 19 kWh, o SUV conta com uma potência e torque combinados de 326 cv e 530 Nm, respectivamente, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos, destacando-se pelo equilíbrio entre eficiência energética e desempenho.

Novo Haval H6 PHEV19

Posicionado entre o H6 HEV2 e o H6 PHEV34, o GWM Haval H6 PHEV19 é uma alternativa atraente para quem busca um SUV com muita tecnologia, sofisticação e excelente relação custo-benefício. Com o novo modelo, a GWM reforça seu posicionamento como referência em eletrificação no mercado brasileiro, oferecendo a mais completa e variada linha de híbridos do País.

Comparado com seus concorrentes diretos, o Haval H6 PHEV 19 é o único híbrido que oferece a opção de recarga rápida. Quando conectado a um carregador DC (corrente direta), o SUV da GWM suporta até 33 kW de potência, permitindo recarregar sua bateria de 19 kWh de 30% a 80% em apenas 28 minutos.

No quesito segurança, o Haval H6 PHEV19 oferece condução semiautônoma (ADAS – Advanced Driver Assistance System) nível 2+ – o mais avançado disponível no seu segmento –, piloto automático adaptativo (ACC) com Stop & Go, frenagem automática de emergência (inclusive para pedestres, bicicletas e motos), frenagem automática de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de pontos cegos, centralização de permanência de faixa, alerta de perigo de abertura de portas, reconhecimento de placas de trânsito, Auto Reverse Assistance e Parking Assist para vagas paralelas e em 45° e 90° (com controle automático de direção, freio e acelerador) com câmera 360°.

Entre os itens de tecnologia e conforto, ele traz update de software pela nuvem (OTA – Over The Air), controle remoto do veículo pelo celular, central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, comandos por voz em português, teto solar panorâmico elétrico, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação, seis airbags e porta-malas com abertura elétrica por sensor de presença.

Com o mesmo design moderno e sofisticado da versão PHEV34, o novo Haval H6 PHEV19 conta com mudanças estéticas nas rodas diamantadas exclusivas, no revestimento dos bancos e nova combinação sofisticada de interior, inspirada nas últimas tendências estilísticas do mercado europeu. O porta-malas tem capacidade para 560 litros.

Com a chegada do H6 PHEV19, a GWM amplia sua linha de híbridos, a mais completa do Brasil em termos de eletrificação. Por R$ 214 mil, a linha começa com o híbrido autorecarregável Haval H6 HEV2 (243 cv e 0 a 100 km/h em 7,9 segundos), a melhor escolha para quem não quer ou não tem a possibilidade de plugar seu veículo na tomada da sua garagem.

Já o H6 PHEV19 é a opção ideal para o consumidor que busca um híbrido plug-in de longa autonomia (115 km no WLTP e 74 km no Inmetro) e desempenho atraente (326 cv) por um preço imbatível (R$ 229 mil).

O plug-in H6 PHEV34 (R$ 279 mil) revela-se a melhor escolha para os clientes que almejam a experiência de carro elétrico, graças a uma autonomia surpreendente (170 km WLTP e 113 km no Inmetro), com um desempenho impressionante (393 cv e 4,9 segundos).

No topo da gama, destaca-se o H6 GT (R$ 319 mil), um plug-in de alta performance (393 cv e 4,8 segundos) que oferece a esportividade do design único da sua carroceria cupê aliado a um acabamento interno exclusivo.