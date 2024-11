Gustavo Bonk é campeão paranaense

A partir de segunda-feira o Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, sedia o Grupo 2 do Campeonato Brasileiro de Kart, Entre os paranaenses que estarão na competição está o curitibano Gustavo Bonk (ClearCorrect/Pop House/Linha Verde), que no último sábado se sagrou campeão paranaense da categoria Júnior e conquistou o vice-campeonato da categoria OK Júnior no Open do Brasileiro. No Brasileiro, Gustavo irá competir na categoria OK Júnior.