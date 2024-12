Giovana Marinoski tem temporada positiva com vice na Granja Viana

BANDEIRADA Leo e Fred Zettel são tricampeões do Paranaense de Rali

Após um ano de retomada, a diretoria do RPMC (Rallye Pista Motor Clube) fez em 2024 um Campeonato Paranaense de Rali completo. Mesmo sofrendo com dificuldades climáticas em outros estados, necessidades de mudança de data e até criando eventos no estado, foram cinco etapas concluídas com sucesso. Com uma vitória e três segundos lugares, Leo […]