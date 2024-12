Giovana Marinoski é vice-campeã da Copa São Paulo de Kart

BANDEIRADA

Em Cascavel: Léo Barramacher venceu sua 3ª prova da Truck

A programação da 9ª etapa da Fórmula Truck foi encerrada no último domingo (1º), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, com vitória do catarinense Léo Barramacher na classificação geral e na categoria GT Truck. Barramacher completou as 15 voltas da prova em 22m12s335, com uma vantagem de 7s323 para o paranaense Brian Ruan Pitta, o […]