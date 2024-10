Gaúchos dominam a Fórmula Truck

Na categorias F-Truck, brilhou mais uma vez o gaúcho Douglas Collet. Ele conquistou a vitória, repetindo o resultado de Guaporé. O paranaense Fabrício Rossato voltou a figurar no pódio com a segunda colocação; o mesmo acontecendo Com Carlos “Duda” Conci, também do Paraná, que obteve o terceiro lugar. Em quarto está outro paranaense, o curitibano Márcio Rampon, enquanto que o paraguaio Geovani Tavares foi o quinto. O pódio com completado pelo paranaense Camilo Daniel Lovato, que se classificou na sexta colocação.

Rafael Fleck conquistou a vitória completando 23 voltas 41m06s973, 7s339 à frente do catarinense Ramiris Fontanella, que se classificou em segundo, ao passo que o paulista Alex de Andrade Vieira conquistou a terceira colocação, enquanto que o paranaense Pedro Muffato foi o quarto. O pódio da categoria GT Truck foi completado com o catarinense Álvaro Bento em quinto e o paranaense Alisson Nurnberg em sexto.

Rafael Fleck largou na pole position e manteve a ponta, enquanto que Túlio Bendo, Everton Fontanella e Pedro Muffato, que estavam nas duas primeiras filas do grid de largada, tiveram problemas e perderam posições. Muffato levou um toque, rodou e caiu para 20º. Fez uma corrida de recuperação e terminou em quarto, mesma posição de largada. Fleck abria a cada volta e não sofreu pressão nem mesmo na relargada após a interrupção da prova com bandeirada vermelha, em função do acidente de Felipe Fraguas.

Os gaúchos dominaram a 7ª etapa da temporada da Fórmula Truck, disputada domingo (13), no Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai. Repetindo o resultado da etapa anterior, em Guaporé (RS), Rafael Fleck, de Porto Alegre, venceu a categoria GT Truck (caminhões com motores eletrônicos) e Douglas Collet, de Casca, foi o vitorioso na categoria F-Truck (caminhões com motores com bomba injetora). Ambos largaram na pole position e lideraram de ponta a ponta.

Campeonato

Na classificação extraoficial do Campeonato Interestadual, com a pole position a vitória em Rivera, Rafael Fleck somou 110 pontos e se mantém na liderança da categoria GT Truck, com 545 pontos. Túlio Bendo ´paarmence vice-líder, com 430 e Pedro Muffato é o terceiro com 428

Na categoria F-Truck, o paraguaio Geovani Tavares se mantém na liderança com o quinto lugar em Rivera. Mas a classificação fica embolada, com Geovani somando 465 pontos; Márcio Rampon continua na segunda colocação, com 435; e com a vitória em Rivera, Douglas Collet permanece na terceira colocação, agora com 430 pontos.

Próxima etapa

A próxima etapa da Fórmula Truck, a oitava da temporada, será disputada no dia 10 de novembro, no Autódromo do Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.