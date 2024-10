Fórmula Truck volta ao Uruguai com briga acirrada pela liderança

Rivera sediou a etapa de abertura da temporada, quando teve a vitória de Joãozinho Santa Helena na categoria GT Truck (caminhões com motores eletrônicos) e Márcio Rampon na categoria F-Truck (motores com bombas injetora).

A Fórmula Truck volta ao Uruguai para a disputada da 7ª etapa da temporada. A prova válida pela 6ª etapa do Campeonato Interestadual e a 3ª da Copa Mercosul será disputada no Autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai, divisa seca com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A largada da prova da categoria F-Truck será às 12h45 (horário de Brasília), da GT Truck às 14 horas; e a da Prova SpeedMax às 16h10.

Lucas Moraes foi ontem o principal nome da segunda especial do Rali do Marrocos, quinta e última etapa do Mundial de Rali Raid. O piloto da equipe oficial da Toyota Gazoo Racing conquistou a vitória junto ao navegador espanhol Armand Monleon, mantendo-se na disputa por uma posição no top-3 do Mundial, feito inédito para o […]

A Hyundai Motor Brasil apresenta a nova geração do Hyundai Creta. O SUV, que no ano passado conquistou a primeira posição geral de vendas no varejo incluindo todas as categorias – feito inédito para um SUV no Brasil, renova por completo o visual externo e interno, atualiza sua motorização e oferece ainda mais recursos de […]

Na categoria GT Truck, o gaúcho Rafael Fleck é o primeiro colocado na classificação do campeonato com 435 pontos, vantagem de apenas 25 pontos para o catarinense Túlio Bendo. O paranaense Pedro Muffato ocupa a terceira colocação, com 353 pontos, estando à frente de Everton Fontanella (SC), Alisson Nurnberg (PR), Alex de Andrade Vieira (SP), Jorge Mauricio Ribeiro (RS), Ramiris Fontanella (SC), Edivan Monteiro (PR), Álvaro Bendo (SC) e Leonardo Barramacher (SC), que pela ordem, fecharam as 10 primeiras posições do campeonato.

Na categoria F-Truck a diferença é de 35 pontos. O paraguaio Geovani Ferreira dos Santos é o primeiro colocado, com 395 pontos, enquanto que o paranaense Márcio Rampon, atual bicampeão da categoria, ocupa a vice-liderança, com 360. O gaúcho Douglas Collet está em terceiro, com 320 pontos, classificando-se à frente de Thiago Mânica (PR), Gilmar Antônio Mottin (PR), Carlos “Duda” Conci (PR), Fabricio Rossato (PR), Gabrielle Rampon (PR), Gustavo Mânica (PR) e Tiago Bellaver (RS), que pela ordem ocupam as 10 primeiras colocações do campeonato.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As provas de Rivera serão mostradas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.