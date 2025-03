Ford inicia produção do motor da Nova Ranger na Argentina

A Ford iniciou a produção do motor Panther turbodiesel de quatro cilindros da Ranger na nova fábrica de motores em Pacheco, na Argentina. Com essa localização, a marca avança mais um passo na integração dos processos de manufatura e completa o investimento de US$ 660 milhões no programa de lançamento da nova geração da Ranger na América do Sul.

Desse total, US$ 80 milhões foram investidos na renovação completa da planta de motores. Ela produz na mesma linha os dois modernos propulsores turbodiesel da picape: o Lion 3.0 L V6, com 250 cv e torque de 600 Nm, que já é fabricado desde junho de 2024, e o 2.0 L Panther de quatro cilindros, com 170 cv e 405 Nm de torque, reconhecido pela excelente combinação de performance e economia de combustível.

A Nova Ranger redefiniu o padrão das picapes médias e consolidou-se como uma das líderes do segmento. Ela registrou recordes de vendas e participação de mercado em 2024 e também iniciou 2025 em ritmo forte, com um crescimento de 60% em janeiro no Brasil. Para atender o aumento da demanda, a Ford decidiu elevar a sua produção para 70.000 unidades por ano – 15% maior que em 2024 e quase 30% maior que no ano do lançamento.