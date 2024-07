Firás Fahs considera boa sua participação na Copa Brasil

Firás Fahs considerou boa sua participação na Copa Brasil de Kart, encerrada sábado (28), no Kartódromo da Paladino, em Conde, cidade da região Metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. O piloto da equipe Bravar Motorsport/Disam Insumos Agrícolas/Lei de Incentivo ao Esporte finalizou a competição na oitava colocação na categoria Graduados, mas deveria se terceiro se não tivesse sofrido uma penalização de 10 segundos por um toque que ele deu no festival de enroscos na largada.

A campanha de Firás na Copa Brasil foi quinto no primeiro, segundo e quarto treinos livres; e 14º no terceiro. Conquistou o quarto lugar no grid de largada e na primeira prova classificatória levou um toque logo na largada, levando-o a abandonar a prova. Na segunda classificatória, largou de 16º e ganhou a prova, fazendo a melhor volta da corrida, com 50s927, na 14ª passagem. Na final, largou de sétimo e finalizou em terceiro. No entanto, a penalização o jogou para oitavo. Mais uma vez ele fez a melhor volta, com 51s018, na 15ª passagem.

Firas diz estar feliz com seu desempenho porque foi rápido durante toda a competição; “A equipe Bravar realizou um excelente trabalho. O equipamento foi competitivo do início ao fim da copa Brasil. Claro que o terceiro lugar seria melhor, mas estou feliz com minha performance”, acentua Firás Fahs.

Firás permanece na Paraíba para nesta terça e quarta-feira disputar a final da Regional Cup de Kart. Ele compete na categoria OK FIA.