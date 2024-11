Firás Fahs busca vitórias na Fórmula Delta em Interlagos

Depois do bom desempeno na etapa anterior, no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, o paranaense Firás Fahs busca vitórias na 7ª e penúltima etapa da Fórmula Delta, que será disputada neste sábado (23) e domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto de Foz do Iguaçu, que nesta temporada conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection e ExtraVape, busca vitórias em Interlagos, que possam lhe deixar mais próximo da liderança na classificação geral, na disputa de Rookies e na Copa Brasil.

Na classificação geral, Firás é o quarto colocado, com 114 pontos, enquanto que Pietro Mesquita na está liderança, com 142 pontos. Na disputa de Rookies, Firás é o vice-líder, com 172 pontos, ao passo que Pietro Mesquita também está na primeira colocação, com 189. Já na Copa Brasil, competição que tem como pontuação na etapa do Velocitta e as duas últimas da temporada, em Interlagos, Firás divide a vice-liderança com Enzo Caporale, com 40 pontos cada um, ao passo que na liderança está com Gabriel Moura, com 53 pontos.