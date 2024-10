Fiat lançará primeiro híbrido-flex concebido e produzido no Brasil

A Stellantis acaba de anunciar a chegada do primeiro veículo híbrido-flex da marca Fiat ao mercado brasileiro. Equipado com a tecnologia inovadora Bio-Hybrid, o modelo já está sendo produzido no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais. Ele e será oficialmente lançado no próximo mês.

Produção e inovação no Polo Automotivo de Betim

O início da produção desse veículo representa um importante passo para a Stellantis e reforça o papel do Polo Automotivo de Betim como um centro de inovação e tecnologia. A fábrica, que já abriga áreas estratégicas como o Tech Center, Safety Center, Virtual Center e Development Center, foi essencial para o desenvolvimento das tecnologias Bio-Hybrid. Além disso, essas áreas trabalharam em conjunto para criar soluções que combinam eletrificação com motores flex movidos a etanol em três diferentes níveis.

Por outro lado, a nova linha de motores híbridos-flex também iniciou a produção de motores flex de alta eficiência e baixas emissões, que podem ser facilmente integrados às tecnologias de hibridização. Como resultado, a planta de Betim, que recentemente teve sua capacidade ampliada, agora pode produzir 1,1 milhão de motores por ano, consolidando o Brasil como um hub global de referência no desenvolvimento de powertrains e da tecnologia Bio-Hybrid.

Um marco para a indústria automotiva brasileira

Segundo Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul, “o lançamento do primeiro veículo híbrido-flex concebido e produzido no Brasil marca um momento importante para a indústria automotiva nacional e para a engenharia da Stellantis na região”. Ele destacou que o modelo contribuirá para a descarbonização da mobilidade no país. Também estará impulsionando ainda mais a evolução do setor automotivo e assim colocando o Brasil em uma posição de destaque em relação a outros mercados que utilizam biocombustíveis como o etanol.

Investimentos e expansão de produtos

Com um investimento recorde de R$ 32 bilhões na América do Sul, a Stellantis planeja lançar mais de 40 produtos e 8 powertrains nos próximos anos. Consequentemente, a produção de veículos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid é flexível e pode ser adaptada a diferentes modelos fabricados pela Stellantis, sendo compatível com todas as linhas de produção da empresa na região. Dessa forma, a empresa mostra sua capacidade de se adaptar rapidamente às demandas do mercado.

Engenharia brasileira em destaque

A Stellantis se destaca no setor por sua autonomia e expertise no desenvolvimento de novos produtos. Mais importante ainda, a empresa é referência global no desenvolvimento da tecnologia Bio-Hybrid. Assim sendo, essa inovação fortalece a indústria nacional e reafirma o papel de liderança da Stellantis na mobilidade limpa, segura e acessível.