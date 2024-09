Falta preparador de kart em Cascavel

BANDEIRADA

Brasil terá a maior delegação de sua história no Mundial de Kart

A partir de hoje, 17 pilotos brasileiros iniciarão sua jornada em busca do sonho de conquistar um título mundial de kart. O Brasil contará com a segunda maior delegação no Mundial FIA Karting e na Copa do Mundo de Kart OK N. Este evento, que celebra o 60º aniversário do Mundial de Kart (a primeira […]